Maite Carol: "El alcalde me rompía los informes que yo hacía y se reía"

#OBJETIVOINCORRUPTIBLES | EXINTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

La exinterventora del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet Maite Carol ha explicado en 'El Objetivo' las presiones que sufrió por parte del exalcalde, implicado en el caso Pretoria: "Hubo momentos muy tensos. Sentí mucha soledad". Carol ha participado en el documental 'Corrupción: el organismo nocivo', donde relata su experiencia: "Después de denunciar me atacaron de una forma muy dura". "El alcalde se reía de mi trabajo pero yo creía que esa era mi labor", afirma, y no se arrepiente de nada: "No pueden creer que por estar en la Alcaldía pueden hacer cualquier cosa".