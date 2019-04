Luis de Guindos: "Le dije al presidente que me quería ir y me pidió que continuara"

AFIRMÓ QUE NO SEGUIRÍA SIENDO MINISTRO

El ministro de Economía Luis de Guindos afirmó en varias ocasiones en 2015 y 2016 que no seguiría como ministro del Gobierno. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? "El presidente tuvo una conversación conmigo para que continuara y no es fácil decirle que no al presidente del Gobierno", afirma.