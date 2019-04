CREE QUE LAS TENSIONES SE HAN AFLOJADO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

"No descarto algún tipo de declaración de independencia por parte de Puigdemont", afirma José Antonio Zarzalejos, periodista de laSexta, que considera que el discurso del rey Felipe VI fue una gran intervención. Zarzalejos no descarta algún tipo de DUI por parte de Puigdemont. "Se ha metido en un proceso del que no puede salir sin dejarse algunos pelos en la gatera", añade.