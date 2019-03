González: "Si un presidente del Gobierno quiere hablar conmigo, estoy disponible"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha confesado haber hablado con Mariano Rajoy sobre la situación del país en varias ocasiones. "Yo hablo, sea quien sea, esté de acuerdo o no con lo que hace, estoy disponible. No tengo ningún interés en la foto, nunca he querido tener un cargo institucional", asegura.

Felipe González ha reconocido, además, que hay más distancia de los ciudadanos con respecto a la política y que en eso los dirigentes tienen responsabilidad. "Lo que se ve hoy en la calle como reclamación básica es que no desmantelen lo que nos ha costado 30 años construir", apunta.