Gaspar Llamazares: "Ana Mato debe ser empujada a dimitir"

El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha afirmado en 'El Objetivo' que "Ana Mato no tiene ninguna credibilidad" como ministra, y por ello "no se puede salir" de la crisis del ébola "sin otra persona al frente del sector sanitario", que no sea "objeto de confrontación". Sin embargo, Llamazares cree que Mato "si no ha dimitido ya, va a tener que ser empujada a dimitir".