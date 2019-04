El manual de seis pasos de 'Maldito Bulo' para que no te cuelen noticias falsas

UNA GUÍA DE SEIS PUNTOS PARA NO CAER EN LOS BULOS DE LAS REDES SOCIALES

¿A veces ves noticias que te parecen poco fiables? ¿Alguna vez te has creído una información que más tarde has descubierto que es falsa? El Objetivo y Maldito Bulo presentan el 'Manual para que no te la cuelen'. Una guía con seis puntos que debes seguir para no tragarte los bulos que circulan por la red.