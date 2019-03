Garzón: "No descarto asumir nuevas responsabilidades dentro de Izquierda Unida"

EL DIPUTADO ALBERTO GARZÓN, EN 'EL OBJETIVO'

El diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, no ha querido dar por hecho que se vea como líder de la formación, pero ha hecho hincapié en que la asunción de nuevas responsabilidades es algo que "no voy a descartar nunca". No obstante, insiste en que el liderazgo de Cayo Lara no está en cuestión.