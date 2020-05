Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, recuperado ya tras su hospitalización por una lesión cerebral, defiende en El Objetivo la ciudad como destino turístico para este verano.

El alcalde ha comenzado comparando los datos de la comunidad con los datos Navarra, para cuestionar que Málaga no pase de la fae 1 este próximo lunes: "Si comparamos con Navarra que está en fase 2, nuestros números son mejores: tenemos la mitad de contagiados y fallecidos con una población bastante superior", ha indicado. También, ha explicado, es menor el número de incidencias en los últimos días.

"Nuestros números son mejores que el promedio de Andalucía", ha explicado el alcalde, defendiendo que aunque no está en fase 2, es una ciudad camino de ser destino "libre de coronavirus".

Así, ha insistido en que su "obligación, como alcalde, es defender que la ciudad y la provincia estamos muy bien y vamos a estar mejor. Vamos a trabajar porque estamos colaborando, hemos conseguido un robot capaz de hacer 3.00 PCR al día. Queremos acabar con el virus y poder ofrecer test a los que vengan de fuera, para dar una seguridad total".

Medidas de seguridad en las playas

En este sentido, explica algunas de las medidas puestas en marcha, sobre todo para garantizar la seguridad sanitaria en las playas: "Vamos a dar una información muy concreta para que se sepa el aforo de cada playa, y un sistema de megafonía para organizar; también tendremos vigilantes, casi 50 en nuestra ciudad; y añadimos una innovación con aseos que se pueden usar sin tocar nada, y que se desinfectan con luz ultravioleta, con na garantía absoluta". También ha adelantado que conseguirán la "Q de calidad turística".

El futuro de la feria, en el aire

Por otro lado, la feria de Málaga, que se celebra en agosto, todavía no se ha suspendido. "Hay tiempo todavía hasta final de junio o principios de julio, cuando se tomará al decisión", ha indicado De la Torre.

"Las reservas superan las cancelaciones"

Además, ha indicado que "la sensación", desde el punto de vista del turismo, es que durante los últimos días se está produciendo una reserva de hoteles mayor, superando al de cancelaciones.

"Nos importa cuidar la imagen de ciudad segura y Andalucía es una de las mejores comunidades en estadísticas, y es un aventaja. Y dentro de Andalucía, estamos algo mejor del promedio así que vamos a usarlo para garantizar la máxima actividad turística", ha reiterado el acalde.

Respecto al turismo internacional, no descarta que puedan llegar viajeros del extranjero, siempre y cuando las condiciones sanitarias de esos países de origen lo permitan. "Los británicos son nuestros turistas más importantes. Nos interesa mucho que Reino Unido mejore su situación sanitaria y su situación económica", ha añadido.

Sobre el comportamiento de la ciudadanía

Por último, ha señalado el buen comportamiento de la ciudadanía, resaltando que incluso durante estos primeros días de reapertura del confinamiento han sido "días de sanciones cero". "La gente se da cuenta de que tiene que ser respetuosa y de que llevar la mascarilla no es solo protegerte tú, sino proteger a los demás".

También, sobre las manifestaciones contrarias al Gobierno que se celebran en diferentes puntos de España ha indicado que no tiene "nada que objetar a que la gente muestre su opinión". Aunque ha insistido en que "hay que ir con mascarilla y respetando la distancia. Quien no lo haya hecho no ha estado a la altura de la responsabilidad que debe tener cualquier ciudadano".