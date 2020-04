Con el objetivo de anular los bulos y desinformaciones que recorren las redes sociales por la pandemia de coronavirus, la periodista Lorena Baeza ha hecho un repaso de las 'fake news' que más relevancia han cobrado estos días, y que han verificado desde 'newtral.es'.

Primer puesto: nos encontramos un documento atribuido al Boletín Oficial del Estado en el que se daban fechas exactas de cómo iba a darse el proceso de desescalada en España. Lo cierto es que este BOE estaba manipulado, y no contaba con ninguna fuente oficial.

Segundo puesto: se ha viralizado un 'fake' que también es un fraude. Se trata de una comunicación que se hacía pasar por un documento oficial de Correos con el que se nos pedía más dinero para desinfectar los envíos que pudiéramos hacer. La verdad: nunca se nos va a pedir dinero ni por mensaje, ni por correo electrónico.

Tercer puesto: la supuesta censura de WhatsApp ha sido uno de los bulos más compartidos en los últimos días. Además, relacionado supuestamente con los equipos de verificación. No es real. Lo que sí es cierto es que existe una medida a nivel mundial para intentar reducir la viralización de mensajes que ya hayan pasado por cinco teléfonos antes que el nuestro.

Cuarto puesto: un audio se ha movido a gran velocidad por Internet estos días, donde se criticaba durante cinco minutos la actuación del Gobierno y se atribuía su autoría al exministro socialista José Luis Corcuera. En realidad, se trataba de un locutor de radio que tuvo que salir a señalar que era él.

Quinto puesto: una información apuntaba que el coronavirus no es una neumonía, sino una trombosis, y que por tanto se podía tratar con aspirinas anticoagulantes, antibióticos. La verdad es que la trombosis es uno de los efectos del coronavirus y estos medicamentos pueden ayudar, pero el COVID-19 no es una trombosis, y estos medicamentos no pueden curarlo.