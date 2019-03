Jorge Ramos: "Criticas a Trump y te puedes ir a dormir a casa, pero con Maduro te retienen, te confiscan las cámaras y te deportan"

El periodista Jorge Ramos fue retenido en el Palacio de Miraflores cuando estaba realizando una entrevista a Maduro. La entrevista arrancó con una pregunta a Maduro que divide Venezuela y a la Comunidad Internacional: si es un presidente o un dictador. A partir de ahí, Maduro se mostró muy incómodo.

"A los 17 minutos de la entrevista le mostré un vídeo que yo mismo grabé con mi teléfono en el que unos jóvenes estaban comiendo de un camión de basura y después critican duramente a Maduro. Cuando le presento el vídeo me dijo que se acababa la entrevista y lo le contesté que lo que estaba haciendo es lo que hacen los dictadores y no los demócratas", recuerda Jorge Ramos.

El periodista cuenta que, en ese momento, Maduro se fue y entró su ministro de comunicaciones para decir que no autorizaban la entrevista. "Confiscaron nuestras cámaras, nos quitaron los celulares por la fuerza y, tras dos horas detenidos en el Palacio de Miraflores, nos llevaron al hotel y al día siguiente nos deportaron", señala.

"La manera en que a mí me quitan el móvil es espantosa. Nos meten en un cuarto, apagan la luz para que no podamos identificarlos y me arrancan por la fuerza el celular y nos dejan allí a oscuras durante una hora", cuenta Jorge Ramos.

El periodista entrevistó a Hugo Chávez en el año 2000. Al ser preguntado sobre las diferencias entre la entrevista de éste y la de Maduro, Jorge Ramos dice: "la gran diferencia es que Chávez aguanta la entrevista y no roba las cámaras, el contenido de la entrevista y los móviles".

Ramos también se refiere a Donald Trump. "En el pasado he tenido problemas con Trump, no coincidimos en absolutamente nada, pero la diferencia es que tu puedes criticar al hombre mas poderoso del mundo y te vas a dormir a casa y no pasa nada, pero criticas a Maduro, un dictador, y te confiscan las cámaras, te detienen por dos horas y te deportan. Es la diferencia entre un demócrata y un dictador". afirma.