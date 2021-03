"No va a haber Semana Santa". Este es el mensaje que Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, quiere trasmitir a la población, una postura con la que más presidentes autonómicos están de acuerdo. En el programa de El Objetivo, Puig ha querido recalcar que "hemos avanzado mucho y no podemos ir hacia atrás, eso es lo fundamental", porque si "hasta ahora estábamos a la defensiva, porque era el virus el que condicionaba el partido, ahora estamos al ataque porque cada día que pasa ya hay más personas que no pueden ser contagiadas".

Por ello, Puig ha manifestado que en estas fiestas de pascua "no debe haber concentraciones, ya no solo en la hostelería, tampoco en el ámbito privado que es donde se producen la mayoría de contagios". Su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha apoyado estas palabras indicando que estas fiestas de pascua "deben ser muy santas, la semana más santa de todas las que ha habido".