Lucía Méndez se ha mostrado en El Objetivo de Ana Pastor muy crítica con la actuación de los políticos españoles, más cuando los ciudadanos se han visto obligados a votar en las dos elecciones generales celebradas en 2019. "Es muy necesario hacer una reflexión acerca de la irresponsabilidad de nuestros políticos en general", ha destacado la periodista.

La primera razón, según Méndez, pasa por los movimientos de Albert Rivera tras el gran fracaso de Ciudadanos en los comicios del 10 de noviembre. Esto es, la periodista ha recordado durante su intervención que ha dimitido "un político que ha dicho que se va para ser feliz, pero no ha explicado por qué dimitía".

"Ha habido cierto efecto de victimización: 'Pobrecito, que se tiene que ir'", ha continuado criticando Méndez, que ha destacado que Rivera "ha destruido a su partido y se ha destruido a sí mismo". Y a este respecto ha añadido: "Ha asumido una irresponsabilidad histórica tremenda porque había 180 escaños que podían haber tenido un gobierno, y ahora estamos como estamos".

No solo Rivera ha sido blanco de las críticas de Lucía Méndez, que también ha cargado contra los movimientos de PSOE y Unidas Podemos para cerrar un pacto de Gobierno en 48 horas: "Creo que los españoles tenemos derecho a pedir una explicación". Méndez ha precisado su análisis pidiendo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias expliquen "por qué en seis meses no fue posible ese acuerdo que sí fue posible en 24 horas".

"No puede ser que se presenten delante de todo el mundo y digan: 'Ya está, en 48h lo hemos conseguido', después de estar seis meses con mejores números para llegar a un acuerdo", ha denunciado Méndez, que si bien ha señalado que le parece normal y correcto que en política cambien las posiciones de los partidos, pide que expliquen el porqué de ese cambio: "No somos tontos, y tenemos derecho a que no se nos trate como si fuéramos idiotas, o como si no hubiéramos oído nada de lo que hemos oido estos seis meses".