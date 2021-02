Edmundo Bal, diputado y portavoz adjunto de Ciudadanos, carga contra el Gobierno de coalición porque, dice, no ha apoyado algunas de sus propuestas que van encaminadas a fortalecer la inversión en Ciencia. "Propusimos ayudas directas en la ley de presupuestos y los señores del Gobierno de coalición nos votaron que no. Propusimos una inversión de al menos el 2% en Ciencia para que la sanidad, el estudio científico y las vacunas pudieran partir de lo público y nos votaron que no", ha criticado.

De esta manera, defiende que "no hay una sanidad buena, que es la pública, y otra mala, que es la privada", sino que "toda la sanidad es buena". Como argumento, sostiene que "la vacuna la ha inventado la privada sostenida en fondos públicos, en un sistema de colaboración porque todos los medios del país deben estar a servicio de salvar la vida de los ciudadanos".

Por el contrario, durante el debate en El Objetivo, el portavoz de Catalunya en Comú defiende que "la pandemia ha enseñado que de estas situaciones solo nos salva lo público", por lo que cree que se debería de invertir todavía más en sanidad pública.