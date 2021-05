Isabel Morillo, periodista de 'El Confidencial', ha lamentado que a los menores no acompañados que llegan a nuestro país se "les intente criminalizar" cuando son niños "que vienen con un proyecto de vida, para estudiar, son fantásticos deportistas y son muy queridos en los pueblos porque se integran muy bien".

En este sentido, ha afirmado que "los discursos del odio se generalizan, y, ante el desconocimiento y el miedo, prende en una parte de la sociedad". "Yo he ido a un centro de acogida de estos menores en Sevilla y si tú después de pasar por ahí no tienes humanidad o no te emocionas con estas imágenes (de la llegada de migrantes), no eres personas, porque son historias duras que nos pueden pasar a cualquiera. Si tienes hijos, ves a tus hijos reflejados", ha expresado.