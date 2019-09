¿Qué pensarán del Valle de los Caídos varios jóvenes que no lo han visitado nunca? ¿Cambiará su visión después de visitarlo? Estas son las preguntas que se ha hecho el equipo de El Objetivo antes de acompañar a cuatro chavales al monumento franquista.

"Espero que me impresione bastante", "será un museo del franquismo lleno de simbología de la dictadura" o "un sitio frío, en silencio y oscuro". Son algunas de las opiniones que María, Adrián, Álvaro y Alicia dieron al programa antes de visitar el Valle de los Caídos.

La opinión de María, de 20 años, no se vio muy afectada tras entrar a la capilla: "Ha cumplido con mis expectativas en cuanto al impacto. Cuando hemos entrado estaba lúgubre porque estaban en misa y de repente se ha hecho la luz y ya he dicho 'vale que es un cementerio'".

Alicia, de 21 años, se ha sorprendido de la poca simbología franquista: "El monumento no tiene mucha significación excepto el águila esculpida a la entrada, es una capilla y poco más. Debería quizás haber más referencias a que es el Valle donde está enterrada la gente por la guerra".

Álvaro, de 24 años, coincide con Alicia y confiesa que "esperaba que hubiese alguna cosa más, algo más allá de las tumbas de Franco y Primo de Rivera". Adrián, de 23 años, se ha visto "sorprendido por la gente que había en el culto".

¿Exhumar al dictador Franco reabre heridas? Adrián cree que "mover cuatro huesos no va a cambiar el pasado" por lo que le "parece mejor que esté alejado de Madrid a que este en la Almudena". María piensa totalmente lo contrario: "Me parece demagogo decir que son cuatro huesos, no haber lidiado con la historia que nos precede es un problema".