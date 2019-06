Cristina Almeida: "No sé si Serrano tendrá gatillazos, pero no son una violación"

La abogada Cristina Almeida ha hablado en El Objetivo sobre la sentencia del Supremo que condena a los miembros de 'La Manada' a 15 años de prisión y sobre las críticas del líder de Vox en Andalucía.

Francisco Serrano aseguró, tras la decisión del Supremo, que "la relación más segura entre un hombre y una mujer será únicamente a través de la prostitución" y que "hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer, podría terminar con el impotente en prisión". Sin embargo, después de que su partido se haya desmarcado de él, se ha visto 'obligado' a matizar, en parte, sus declaraciones.

Críticas de Serrano a la sentencia de La Manada en Facebook | Facebook Francisco Serrano

Sobre la polémica, Almeida ha afirmado que "la violación de 'La Manada' fue un asunto gravísimo en el que cinco hombres en una situación concreta, en unas fiestas, hicieron algo tremendo: atacaron a una mujer".

"No estamos criticando a los hombres, estamos criticando a los hombres que hacen esas cosas. Ningún hombre va así por la calle, aunque diga el juez Serrano hable de gatillazos, no sé si él los tendrá, pero un gatillazo no es una violación", ha añadido Almeida.

Además, la abogada ha dejado claro que ella confía en la Justicia: "Soy de las que creo en la Justicia, siempre decía que despacito se iban a conseguir las cosas y así ha sido".