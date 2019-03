¿Cómo se legisla la incompatibilidad política en el resto de Europa?

POCAS LEYES PERO MUCHA MÁS TRANSPARENCIA QUE EN ESPAÑA

Respecto a las compatibilidades de los políticos, en España estamos mal pero hay país de nuestro entorno que hace cosas incluso más raras. La periodista Mónica Uriel, corresponsal de Ansa, explica que "en Italia no hay una ley de incompatibilidades para los diputados que puedan ser empresarios. Ningún partido ha propuesto esta ley porque hay muchos empresarios que son diputados", cuenta. En Alemania, Michael Ehrke, presidente de la Fundación Friedrich Ebert, cuenta que "los ingresos de los diputados son transparentes. Cuando alguien tiene un ingreso de más de 1.000 euros al mes debe publicarlo". Por su parte, Martin Roberts, colaborador de The Times, explica que "en el Reino Unido no hay ley que prohíba que un diputado sea alcalde a la vez, pero tdos los diputados tienen que declarar cualquier ingreso que tengan fuera de la Cámara de los Comunes".