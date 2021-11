Hace unos días se celebró en Barcelona un maratón en el que un joven batió el récord Guinness de maratón empujando una silla de ruedas, la de su madre. Bob Pop ha querido dedicar su sección a esta historia, y asegura que el reto no era tanto una prueba competitiva como una forma de dar visibilidad a la esclerosis múltiple, y añade que "dar visibilidad" parece una expresión hecha a la que no le das importancia hasta que descubres que eres invisible.

Él mismo abordó este tema en Twitter tras sentirse "un bulto" durante un viaje en AVE: "Está pasando otra vez, gente que se levanta de su asiento para hablar por teléfono en la plataforma y así no molestar al resto del vagón. Gente que se dirige hacia la plataforma entre vagones y no llega, se queda hablando al final del mío, junto al espacio reservado para sillas de ruedas donde voy yo, en mi silla de ruedas, leyendo. Ellos hablan por teléfono ahí, frente a mí, me tratan como a un bulto. Me pasa en casi cada viaje, que no existo, que mi presencia marca la frontera donde ya no se molesta. Y escribo. Porque así vuelvo a existir", rezaba su mensaje.

Para dar fe de esta situación, se ha grabado un vídeo en el AVE poniendo de ejemplo el último problema que ha tenido referido a lo que ha contado en El Objetivo: "Ese hueco donde va la silla, antes de subir, el personal de asistencia de ADIF siempre se ve obligada a comprobar que la gente no ha dejado ahí sus maletas. Aunque está señalizado como 'hueco para personas como movilidad reducida', la gente no hace caso. Coloca sus maletas. Creo que mucha gente piensa: 'Tampoco creo que tengamos la mala suerte de que nos toque uno en silla de ruedas en este viaje'".

"La sensación que tengo es que hay quien piensa que que los que vamos en silla de ruedas nos quedamos en casa", ha añadido Bob Pop, que ha concluido, recuperando la historia del principio: "Cuando veía el vídeo del chaval empujando la silla de ruedas de su madre pensaba que está esa parte, pero que tampoco tenemos que ser heroicos, épicos ni nada por el estilo. Las personas en silla de ruedas vamos y hacemos nuestras cosas, y a veces nuestra épica es suficiente con trabajar, salir, viajar. Tienen que hacernos visibles".