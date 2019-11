El Objetivo ha querido conocer cuál es la opinión internacional sobre la falta de cultura de pacto que existe en España; por eso ha entrevistado a tres corresponsales residentes en nuestro país.

A juicio de Giles Tremlett, periodista de 'The Guardian', "España vota cuatro veces en cuatro años porque no ha sabido digerir un cambio importante en la cultura del país, lo cual requiere unas habilidades a la hora de negociar que de momento faltan".

Desde un punto de vista americano, ha asegurado Raphael Minder, corresponsal de 'The New York TImes', "es muy difícil de entender": "Parecía una elección bastante clara la de una victoria socialista". Para el corresponsal estadounidense, la campaña debería tener un "enfoque económico", algo que no ha sido muy visible.

Además, el periodista también ha incidido en la posibilidad de que Ciudadanos disminuya, y eso favorezca a las opciones progresistas. Una idea en la que coincide con Tremlett, que ha asegurado que si ganó el progresismo el 28A fue porque la derecha se dividió en tres: "Ahora la izquierda también se ha dividido en tres así que no sabemos qué va a pasar", ha vaticinado.

Tampoco es comprensible para Cecile Thibaud, corresponsal del periódico francés 'Les Échos': "Es un poco curioso la obsesión por entrar en un gobierno cuando lo más fácil es apoyarlo desde el exterior. Puedes sacar provecho a lo bueno y desmarcarte cuando no te interese", ha explicado.