Artur Mas: "El Estado independiente lo tienen que decidir los catalanes"

#OBJETIVOMAS | LOS PLANES DEL GOBIERNO CATALÁN

El president de la Generalitat, Artur Mas, denuncia que "el único ofrecimiento del Estado es decirnos que 'no' a todo". Explica que su compromiso como president de Cataluña es celebrar la consulta, saber qué quieren los catalanes, no la independencia. Mas recuerda que no existe un resultado predeterminado el 9 de noviembre, "puede ganar tanto el sí como el no".