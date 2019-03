Àngels Barceló: "No puedo concebir un gobierno progresista en el que no haya mujeres"

#OBJETIVOMACHISMO | LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO POLÍTICO

Àngels Barceló, directora de 'Hora 25' de la Cadena Ser, defiende que las mujeres son necesarias a la hora de hacer política, a la hora de formar un gobierno. "No puedo concebir un gobierno en el que no haya una mujer". Barceló no entiende cómo un gobierno de izquierdas y progresista como el griego no tiene a ninguna mujer a su Ejecutiva. Luis Abenza, economista, tiene la creencia de "la política machista se cura teniendo hijas". Para Ana Requena la presencia de mujeres en un gobierno "es un tema de justicia, un tema de democracia".