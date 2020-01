¿Considera José Luis Ábalos a Quim Torra president de la Generalitat? "Yo considero lo que considere la justicia de este país". De esta forma ha respondido el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en El Objetivo a la situación que afronta Cataluña después de que la Junta Electoral Central ordenase la inhabilitación del dirigente catalán como diputado del Parlament.

"Siempre he manifestado respeto y acatamiento, y nunca he procurado presionar ni anticipar en todos los procesos", ha insistido Ábalos, que ha puesto en valor la actuación del PSOE en ese tipo de procedimientos: "Este partido no ha intentado condicionar determinadas penas, como las del procés. Respetó la independencia judicial, y acató la sentencia".

En este sentido, Ábalos ha insistido en que la justicia tiene que "resolver y debe ejecutar sus propias resoluciones" en caso de que, por ejemplo, Junts per Catalunya se niegue ocupar con otra persona el escaño de Torra". Así, el ministro sí ha reconocido que Sánchez y Torra se verán "siempre y cuando Torra siga teniendo su carácter de president de la Generalitat".

Una reforma del Código Penal para desjudicializar conflictos

Ábalos ha negado que la reforma del Código Penal que ha planteado este nuevo Gobierno de coalición haya desatado una tormenta interna en el PSOE y se ha limitado a afirmar que "la reforma que se plantea afecta trata de poner al día el Código Penal".

Para poder llevar a cabo esta reforma, ha destacado el ministro de Transportes, se van a "necesitar acuerdos con grupos parlamentarios, y es ahí donde veremos si hay consenso". En este punto, Ábalos ha explicado una de las claves de esta reforma del Código Penal.

"Hay que diferenciar claramente el delito de sedición del de rebelión, que es el que provocó la polémica en todo el procés porque había apreciaciones distintas". Para Ábalos, se hace un tratamiento de "delitos referidos a situaciones donde no se producen ya exactamente los mismos hechos que determinan la aplicación del tipo".

Pero ¿qué supone la desjudialización de los conflictos? "Que se pueda resolver (el conflicto) por la vía democrática y el respeto a la legalidad, a través del diálogo y la negociación, y no se tenga que estar recurriendo a la justicia para determinar esos tránsitos". No obstante, Ábalos ha matizado: "Esto no quiere decir que se prescinda de la legalidad, ni del papel del poder judicial. Se trata de asumir la responsabilidad como representantes públicos".