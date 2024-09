Ana Pastor habla con la directora de la película 'Soy Nevenka', Icíar Bollaín, la actriz Mireia Oriol, y con la propia Nevenka, en el rodaje del film en Zamora. Nevenka recuerda cómo sufrió en aquel momento el acoso del entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez: "Creo que en algún momento lo había definido como 'cuando te tocan el culo ya no eres nadie'". Y es que la que fuera concejal del PP en ese Ayuntamiento destaca que "los hechos más graves no son los que causan el mayor daño", sino que "cuando llegas ahí estás destrozada ya".

Una opinión que comparte Icíar Bollaín, que destaca el "goteo psicológico" que supone "el maltrato". "Esto en pantalla no lo he visto como lo estás contando tú", afirma la actriz Mireia Oriol que interpreta a Nevenka, a Bollaín. La actriz asegura que en la actualidad "no hay una representación real de lo que es el acoso" a excepción de 'Soy Nevenka'.

"Al final socialmente hay muchas preguntas de por qué se quedaba ahí o por qué no hacía nada", critica la actriz, que reflexiona: "Si es que realmente no puedes hacer nada porque hay un momento de paralización, de destrucción de la persona, que no puedes exigirle que salga de ahí porque la pobre ya no se sabe ni quién es, ni qué le está pasando".