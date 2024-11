Matías Prats conecta con El Objetivo para hablar sobre cómo ha vivido él el tenso momento que ha tenido lugar en Paiporta con los reyes y Pedro Sánchez. El periodista se encontraba en el municipio valenciano cuando, de repente, se ha topado con la comitiva y se ha unido a ella para intentar sacar alguna declaración del monarca.

"Se ha formado en 30 segundos o 40, no más", describe. Tras esto, ha empezado a llover "barro, objetos y alguna piedra". "Yo también he recibido barro", confirma, aunque "el primero se lo ha llevado la reina en pleno rostro". "Que hayan querido seguir ahí y escuchar a los afectados tiene valor, porque la situación era muy agobiante", destaca Matías Prats. Y, es que, como señala, "había mucha gente con una lógica indignación". Es por eso que, cree que "tal vez no era el momento oportuno para una visita".

Eso sí, el presentador alaba que ha sido una "reacción valiente" la de quedarse para que los afectados pudieran acercarse a ellos y lamentarse de lo que les había ocurrido. "El rey me ha demostrado mucha convicción en su propósito y valor, quería acercarse a ellos y escucharles", destaca; y entiende también la lluvia de insultos que han recibido: "Hay que dejar a la gente manifestar su cabreo y decepción". Eso sí, también entiende que se hayan puesto a salvo cuando han visto en "peligro la integridad de las personas".

Asimismo, niega haber visto el momento en el que han agredido a Pedro Sánchez con un palo, aunque sí ha sido testigo del estado en el que ha terminado el coche del presidente de Gobierno: "Lo han destrozado", pero la conductora ha podido salir por su propio pie.