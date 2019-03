Raül Romeva, en marzo de 2015: "No iré en una lista electoral"

MALDITA HEMEROTECA

Raül Romeva es uno de los grandes protagonistas después de las elecciones de este 27S. Ha sido número uno de Junts pel Sí, pero antes militaba en ICV. Al dejar esta formación, en una entrevista afirmó que no iba a ir en ninguna lista electoral: "Mi etapa legislativa está acabada, no iré en una lista electoral. Por respeto a Iniciativa, no sería razonable".