El reportero de laSexta José Luis Torá y el cámara que le acompañaba han sido agredidos por parte de un manifestante que estaba presente en las protestas en la calle Ferraz frente a la sede del PSOE.

El hombre se ha acercado de forma amenazante al reportero, preguntándole en repetidas ocasiones "qué pasa". En un momento, el hombre da un golpe a la cámara, mientras el resto de personas que están con él intentan retenerle.

"¿Y todo lo que hacemos pacíficamente qué? ¿Eso no, no? ¿En la tele no lo subís?", se pregunta otra de las personas que está con el hombre. En El Objetivo, Torá cuenta que muchos reaccionan de manera violenta al ver el micrófono de laSexta al intentar contar las protestas en la calle Ferraz.