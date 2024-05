Dolors Montserrat saca pecho por la posición de ventaja del PP en Europa de cara a las elecciones europeas que se avecinan, pero no aclara si su formación pactará con la ultraderecha en caso de necesitar su apoyo para mantener el poder en la Comisión Europea. Hasta en dos ocasiones ha preguntado Ana Pastor esta cuestión a la cabeza de lista del PP para estas elecciones, que no ha dicho si su formación negociará o no con Vox tras el paso por las urnas.

"Somos la fuerza mayoritaria en el Parlamento Europeo, presidimos la comisión y salimos a ganar. Lideraremos las políticas de la Comisión, gobernando desde el centro, poniendo el programa encima de la mesa", asegura Montserrat en el arranque del debate cara a cara contra Teresa Ribera en laSexta.

En sus primeros choques con Ribera, Montserrat ha afeado a Ribera los datos económicos del Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que los niveles de pobreza "se han incrementado un 65%" durante su mandato. "Señora Ribera, la veo muy triunfalista. Dice que la economía va como un cohete, pero uno de cada cuatro jóvenes no tiene empleo, la cesta de la compra se ha encarecido un 30%. Lo que estamos viendo es que los autónomos y las familias están asfixiadas por los impuestos", ha cuestionado la 'popular'.

La política nacional ha tenido un peso importante en este debate europeo, con Montserrat afeando a Ribera los pactos del Gobierno de Sánchez con Junts. "Sánchez dijo que Junts era Le Pen. Han entregado la gobernabilidad de España a un prófugo de la justicia. No me hable de populismos, de extremismos y de bulos", critica.

Una de las grandes propuestas que Montserrat ha trasladado en el debate es que los jóvenes no paguen impuestos durante los primeros cuatro años de su primer trabajo, un dinero que dice que les permitirá "emanciparse" o incluso "formar una familia". Previamente, los 'populares' han especificado que se trata de una medida gradual en la que empezarían en "cero euros" durante su primer año de actividad y que, con el paso de los años, se iría incrementando.