¿Cuántos catalanes quieren la independencia de Cataluña?

Vamos a conocer qué personas y qué motivos hay detrás de estas cifras.

Mercé, de 52 años, cree que "en Catalunya nos sentimos especialmente maltratados por el resto de España, concretamente por el Gobierno Central, y no nos sentimos españoles". Por su parte, Santos, de 62 años: "España nos ha tratado muy mal, y por eso pedimos la independencia".

Daina, una educadora social de 25 años, va más allá: "Cada vez nos piden más y nos dan menos. El Gobierno debe muchísimo dinero a Catalunya". Juan, de 70 años: Hemos hecho ya muchas propuestas, no nos escuchan... Tengo muchos amigos como yo, que no éramos independentistas, y al final nos hemos vuelto independentistas".

El economista y escritor Fernando Trias de Bes, está convencido de que "Cataluña se ve en estos momentos tan endeudada que piensa que no tiene nada que perder y juega su órdago".

Luego están aquellos que se sienten catalanes, pero que no quieren ni oír hablar de una Cataluña independiente. Como Carlos, un ingeniero de 37 años: "El pueblo catalán, al igual que el pueblo español, ya han decidido su futuro: pertenecer a España".

Toni, un electricista de 46 años: "Nos dan igual las banderas, lo que queremos es trabajar, tener un sistema sanitario competente y una serie de servicios, que son por los que pagamos impuestos".

Mientras, el Parlamento catalán acelera los trámites para aprobar la ley de consultas, uno de los instrumentos que podría utilizar la Generalitat para convocar esa consulta que espera parte de la sociedad catalana.

Laura no está totalmente en contra: "A mí me parecería bien que se preguntara a toda España, porque Cataluña es España". Daina recoge el sentir de muchos catalanes: "Sólo se pide que podamos preguntar, luego hay mucha gente que dirá que no. ¿Qué pasa, que tienen miedo? La gente tiene derecho a opinar".

El catedrático Ferran Requejo cree que "sólo se solucionaría esta tensión si hay un resultado de pacto que desde Cataluña se pueda comprar". Una Cataluña que incluye a gente muy diferente: "Tengo una cuarta parte de gaditana y otra de madrileña, pero soy catalana porque siento que tiene que haber una justicia social para los catalanes".

El debate sobre la independencia ha ganado terreno en la vida pública catalana. Ahora queda en el aire si van a cambiar o no las relaciones entre Cataluña y España.