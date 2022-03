Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, ha sido entrevistado en El Objetivo para hablar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania: "Me temo que va a continuar hasta que no se encuentre una solución diplomática que, por el momento, no parece cerca", ha explicado el mandatario europeo a la periodista Ana Pastor.

En su opinión, Rusia está haciendo lo único que sabe hacer "bombardear, bombardear y bombardear" tras no haber conseguido "sus objetivos militares de ocupar la capital". Ni tan siquiera ha logrado "barrer al ejército ucraniano", comenta.

Borrell afirma además que Putin está repitiendo con Ucrania lo que en el pasado hizo con Siria, donde dejaron destruidas ciudades como Alepo, y Chechenia. En las ciudades ucranias todavía quedan "civiles sin agua, sin luz y sin electricidad que están intentando huir por corredores humanitarios". Unos corredores humanitarios "que dicen que abren y realmente no los abren o solo los abren para ir hacia Rusia", ha denunciado el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.