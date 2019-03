Vallés explica que la comisión que estudia las compatibilidades "se basa en la palabra del diputado"

ANALIZAMOS CÓMO SE CONTROLA QUE SE CUMPLA LA LEY

Francesc Vallès es ex presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado y explica cómo se controla que se respete la ley de incompatibilidades. En primer lugar, Vallès destaca que la ley exige dedicación absoluta, no exclusiva, y por tanto se contemplan casos en los que los diputados podrían compatibilizar varias actividades. Por otro lado, el ex presidente de la comisión revela que son los propios diputados quienes han de controlar al resto de compañeros, fiándose en muchas ocasiones de la palabra del propio interesado.