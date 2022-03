El periodista y subdirector de 'La Marea', Antonio Maestre, ha analizado en El Objetivo la guerra desatada por Putin en Ucrania. "Cuando un país como Rusia invade Ucrania, dentro de Ucrania, los que resisten son de todo tipo de ideología", defiende Maestre. Y critica a los que intentan justificar la invasión de Putin o el no apoyo a la resistencia ucraniana porque existen dentro de Ucrania grupos nazis. "Como aquí en España, si nos invadieran a nosotros, aquí también hay grupos neonazis", señala.

"En Ucrania hay neonazis luchando y en Rusia hay mercenarios cuyo líder, Dmitri Utkin, tiene tatuado el emblema de las SS", insiste. "Consideran que la retórica antifascista de Putin es meramente dialéctica y que sus compañeros y compañeros anarquistas están en la cárcel o incluso en el exilio para escapar de determinadas condenas en Rusia. Creen que la desnazificación es una retórica que evoca a la URSS pero que no es real, creen que el proyecto de Putin es imperialista y no antifascista. Se alzan contra un régimen, el de Putin, que creen amenaza a las personas LGTBI, a las feministas, etc", afirma Maestre sobre la unión de diferentes ideologías en grupos armados de resistencia.

A veces para ver la realidad tienes que estar cerca del peligro

Así, cree que los que quieren justificar una posición de pasividad para alarmar a la resistencia ucraniana lo que están haciendo es tapar un sentimiento de culpa. Y pone otro ejemplo. Es el del manifiesto de la izquierda que se ha firmado este miércoles junto con partidos progresistas. Lo han hecho en países como Ucrania, Lituania, Finlandia, Chequia, Rumania y Polonia. Y lo han hecho pidiendo el envío de armas a la resistencia. "Son partidos antifascistas y partidos de izquierdas" señala Maestre añadiendo algo que para él es clave: "pero son partidos que están en la frontera. A veces para ver la realidad tienes que estar cerca del peligro".