María Isabel Albalat, alcaldesa de Paiporta, estuvo en El Objetivo de Ana Pastor para hablar de la situación en su pueblo. Para hablar de la situación en la zona cero de la DANA que ha dejado ya más de 200 muertos en Valencia. En un lugar que visitaron los reyes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón y donde fueron recibidos con insultos y con lanzamiento de objetos.

La edil trató sobre el asunto: "He estado presente. La impresión que me ha dado estando allí, que luego se ha confirmado, es que la mayoría eran de fuera. Paiporta es grande, pero es un pueblo. Muchos que gritaban no sabía quiénes eran, y ellos tampoco me conocían a mí. Estaba preparado. Me da pena que se usen estas cosas para cualquier interés político".

"Me refiero a la ultraderecha. Yo he estado allí. Había palos, agresiones... Han ido a atacar a los presidentes. Querían matarlos. Entiendo la frustración de los vecinos, que yo también tengo, porque pasan los días y las ayudas no llegan. La violencia no es la solución", afirmó.

Y comentó cómo lo vivió ella: Iba en otro coche. Han empezado los insultos, la agresividad... Se ha desmadrado todo. Como no me han identificado como parte de las personas representantes de la comitiva han ido pasando a mi lado, con palos, con fregonas y con bates. Discretamente me he apartado, y he pedido a un coche del Ejército si nos podían desalojar".