'Ximo', el 'aprendiz' de Merche (que en realidad es su jefe infiltrado), se ha llevado un par de regañinas de la experta planchadora de UrbanClean, pero, al menos, ha cogido una plancha por primera vez en su vida. Después de tanto trabajo, llega el momento de descansar y conversar.

El jefe infiltrado quiere saber algo más de su empleada. ¿Cómo es su vida cuando vuelve a casa? ¿Cómo es su familia? Merche responde a sus cuestiones sin pelos en la lengua. Se casó, muy joven, con 19 años y ahora está divorciada y con dos hijas. "Yo me tiraba trabajando 12 horas y él se negó a trabajar. Yo lo estuve aguantando, pero hubo un día que no pude más", afirma.

"Yo no voy a mantener a un tío, mantengo a mis hijas porque son mías", dice con rotundidad. Se divorció en 2012 y se quedó con todos los gastos. "He salido adelante, pero he pasado varios años que me las he visto... aquí", confiesa. Ahora, Merche es una mujer feliz. "He conocido a una persona y estoy haciendo ahora lo que no hice en mi juventud. Ahora me apetece levantarme y comerme el mundo".

Sus hijas son los pilares de su vida y habla con orgullo de cómo ellas solas se han pagado los estudios y los han sacado adelante.