Aunque la cocina se llenó de humo y el lavavajillas y la estancia de espuma, hay algunos aspectos de la jornada de trabajo que Dado Lima compartió con Samara en su día de infiltración que son bastante positivas. Así se lo hace saber el jefe infiltrado de Toro Burger cuando revela su verdadera identidad. Dado felicita a su empleada por ser una "gran cocinera".

"Te felicito", le dice a la trabajadora. "No solo me ha impresionado tu profesionalidad, sino también la historia de vida que tienes y la entereza con la que has enfrentado hechos muy duros". En un momento de descanso entre tanto ajetreo, durante la jornada de trabajo, Samara le contó a 'Marcos' un duro episodio de su infancia: cuando su padre la secuestró para separarla de su madre.

Dado Lima le pide a la cocinera de la cocina ciega que lea una carta redactada por la empresa, donde se anuncia que van a hacerle un regalo muy especial: un billete para volar a Venezuela y que viva momentos inolvidables en su tierra con su madre y hermanos. "No pensé nunca que una empresa me haría un regalo así", dice la joven, emocionada.

Samara lleva cuatro años sin ver a su familia y es algo que ha necesitado "bastante", afirma ella misma. Es por ello que no puede marcharse sin darle un abrazo a su jefe.