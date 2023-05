Luz, una de las captadoras de clientes de Alvato Luxury, hace honor a su nombre y es una persona positiva y alegre que recibe con entusiasmo a 'Paca', su aprendiz, sin saber que en realidad se trata de su jefa infiltrada. "No es difícil, no hay nada imposible. Lo importante son las ganas. Yo hoy voy a ser capaz de coger dos o tres coches", le asegura.

Sin embargo, Alicia Coronel duda de su habilidad incluso antes de presenciar las escenas que ve a continuación. La empleada es incapaz de convencer a nadie para que lleve a limpiar su coche y su escaso manejo del inglés tampoco le ayuda demasiado a cumplir su misión.

Pero, al parecer, el idioma no es el único problema. Cuando llega una chica hablando en castellano tampoco lo consigue, y eso que pone todo su empeño. "Mi niña, le limpiamos el coche ya que lo tiene un poquito sucio. Una mujer tan guapa no puede ir con un coche así", dice a la posible clienta, que no puede evitar reírse ante la situación.

"Bueno, pero tendría que dejar a mis hijos", bromea. "Los niños, se los cuido", insiste Luz, en vano. "Seguro que nos lo traerá después, tú no te preocupes, energía positiva", le dice a su aprendiz.

"He visto a Luz con una energía, una fuerza, unas ganas de captar clientes... para absolutamente nada", dice Paca decepcionada ante las cámaras de El Jefe Infiltrado. Ella tampoco tiene demasiada suerte...