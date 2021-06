La vida de Jana, una de las trabajadoras de 'Telefurgo', no ha sido nada fácil. Cuando era pequeña, su madre "se metió en la droga" y la abandonó y a su padre nunca le llegó a conocer. Esto le obligó a, años después, criar sola a sus dos hijos.

"De todo se sale, menos de la muerte. Hay que afrontar todo y tengo que trabajar para que mis hijos tengan lo mejor, y tengan una madre que les apoye", señala durante su conversación con el jefe infiltrado.

Unas palabras que calan mucho en el socio fundador de la empresa, que está a punto de romper a llorar con ella. "A veces no llegamos a conocer a la gente. Yo he tenido una experiencia con ella que me ha llegado al corazón", explica Francisco Lucas ante las cámaras.