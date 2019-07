En su segundo día como El Jefe infiltrado, Josema Yuste acompaña a Pili, encargada de la limpieza. Su primera impresión sobre ella es buena: "Pili parece una mujer muy seria y eficaz en su trabajo".

El primer enfado de 'El Jefe' no se hace esperar. Tiene que ser él mismo el que recuerde a su empleada que hay que limpiar toda la sala: "No se puede consentir que los palcos, una zona especial, no se revisen".

Pero lo peor estaba por llegar. Tras dejar lista la sala, Pili y Josema tienen que limpiar los baños. 'El Jefe' pasa un rato muy desagradable cuando descubre lo sucios que están los baños y valora el trabajo de Pili: "Tiene mucho mérito".

Sin embargo, cambia de opinión sobre lo acertado del trabajo de Pili cuando descubre una falta muy grave de la empleada: utiliza la misma bayeta para limpiar todo, desde la taza del váter hasta los lavabos y los espejos, incluso los camerinos de los actores. El Jefe infiltrado no se lo puede creer: "Es repugnante que con la bayeta llena de bacterias del váter vaya al espejo, ¡se acabó!".