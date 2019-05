Ilda miente en la cara a 'La Jefa infiltrada': así vende en el menú chuletas de marca blanca como si fueran carne 'Abrasador'

Durante su tercer día, 'La Jefa infiltrada' visita Ronda, en Málaga, para comprobar si 'Abrasador La Carreta', uno de los establecimientos que se encuentra en el top 10 de la marca con respecto a pedidos, cumple con todos los requisitos de calidad que exigen.

Para ello, 'La jefa' trabaja bajo el mando de Ilda, la encargada. Un encuentro que no empieza con buen pie, ya que mientras preparan el menú del día, 'La Jefa' se da cuenta de que las chuletas que se ofrecen no son carne 'Abrasador'. Cuando le pregunta a Ilsa, ésta le mienta a la cara y le insiste en que sí. "Me acaba de mentir, son chuletas de aguja y de gran tamaño, no pertenecen a 'Abrasador'", destaca 'La Jefa' ante las cámaras.