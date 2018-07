Hija de Manuel: “Antes parecías Papá Noel y ahora pareces Chuck Norris”

EL JEFE SE TRANSFORMA EN ASPIRANTE A COORDINADOR

Manolo Pascua, director gerente de Altafit, se reúne con el consejo directivo de la empresa para comunicar que se va a infiltrar como si fuera aspirante a un puesto de coordinador. Parece no convencer demasiado a sus compañeros porque en los gimnasios le conocen. Sin embargo, gracias al equipo de ‘El jefe infiltrado’, Manolo sufrirá una transformación para no ser reconocido y se cambiará el nombre por el de Juan Ibáñez. Cuando enseña a sus hijas el cambio de look, las chicas se burlan. “Papá, tienes cara como de pringadillo”, se ríe una de ellas.