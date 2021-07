La directora de Comunicación de 'Skalop' se traslada a uno de sus restaurantes para conocer de primera mano cómo trabajan en la cocina y la relación entre la cocinera y la encargada del local, que parece no ser demasiado buena.

De hecho, ambas acaban discutiendo por culpa de unos aritos de cebolla y la tensión llega hasta tal punto que los clientes se percatan de lo que está ocurriendo. "No me cabrees coño", le dice la cocinera a su encargada, a lo que esta le contesta: "A mí así no me hables".

Una situación que incomoda mucho a la jefa infiltrada, que no da crédito a lo que está ocurriendo en el interior de la cocina. Puedes ver toda la discusión en el vídeo que acompaña a estas líneas.