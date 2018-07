El director de Bioparc tratará con los animales del zoológico en 'El jefe infiltrado'

laSexta emite el miércoles una nueva edición de 'El jefe infiltrado', el programa en el que un alto directivo de una compañía española abandona su despacho, su vida acomodada y sus rutinas para infiltrarse en su propia empresa y vivir el día a día de sus trabajadores, conocer el verdadero funcionamiento de ésta y descubrir lo que desde un despacho nunca puede ver. El jefe que vivirá la experiencia en primera persona será Luis Ángel Martínez Juez, director general de Bioparc, el octavo mejor zoo del mundo que cuenta con dos parques situados en Fuengirola y en Valencia. Son parques zoológicos de nueva generación que han sido creados basándose en el concepto de zoo-inmersión, comprometiéndose con la conservación de los animales, así como con la educación y la concienciación sobre la necesidad de preservar sus ecosistemas de origen.



Luis Ángel Martínez Juez es economista y llegó a dirigir Bioparc por casualidad. Su anterior empresa era de construcción y el fundador del Zoo le encargó la realización del mismo. Su labor en la empresa es absolutamente gestora y su trato con los animales es muy escaso, no ha tenido ninguna cercanía con ellos hasta que no se infiltra. El director general de Bioparc desconoce todo lo que es el trabajo de puertas para adentro del zoo, no le gustan los animales, y hasta ahora, todo su esfuerzo ha radicado en la gestión económica y en la parte del negocio que está de cara al público.

Luis Ángel Martínez se infiltrará en su propio Zoo porque quiere conocer de primera mano su negocio para realizar mejoras y llegar a ser el mejor parque del mundo. El jefe pasará una semana dentro de sus instalaciones donde su inexperiencia le llevará a pasar auténtico terror en la jaula de algunos de los animales más peligrosos. Trabajará con la cocinera de animales, con el jardinero, con la cuidadora de herbívoros (elefantes, rinocerontes y Jirafas) y con el cuidador de África, el empleado que se ocupa de los tigres, gorilas y leones, dónde sufrirá un ataque de pánico que le dará mucho en lo que pensar.

Durante este tiempo, el director general de Bioparc conocerá una realidad muy distinta a la que él tenía de su negocio. Descubrirá que los cuidadores dedican mucho tiempo a las labores de limpieza y muy poco a los cuidados de los animales y recibirá numerosas críticas de sus trabajadores por ello.

Además, será testigo del trabajo que realiza el jardinero, un profesional que no respeta las normas de seguridad laboral y que es descuidado con el material del zoo hasta el punto de dejarlo en lugares donde puede resultar peligroso para el público.

Con su infiltración en 'El jefe infiltrado', Luis Ángel Martínez descubrirá quiénes son los verdaderos héroes de Bioparc y será consciente de la verdadera importancia del trabajo del personal que trabaja con animales.