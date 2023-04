Durante su infiltración en La Mar de Gambas, 'el jefe' conoció a Ismael, el encargado del almacén y el reparto. Las faltas graves de seguridad de su empleado dejaron alucinado a 'el jefe', que se lo recrimina: "Hay una cosa importante y muy grave que me ocurrió trabajando contigo cuando me hiciste que te subiera en las palas del torito sin ningún tipo de seguridad".

"¿Por qué haces esas locuras?", pregunta 'el jefe' a Ismael, que explica que como iban mal de tiempo no quería perder más. Por otro lado, 'el jefe' también critica la actitud de Ismael cuando, al romper un vaso por no usar una escalera, culpó a 'el jeje'. "¿Qué clase de trabajador eres que cometes un fallo y culpas a los demás?", pregunta a Ismael, que reconoce su error.

"Llevas razón, no debería haber echado las culpas", se sincera Ismael, al que el 'jefe' también tiene cosas buenas que decir. Y es que le ha demostrado que se toma muy en serio su trabajo y, por eso, le premia con una furgoneta nueva para los repartos. Y no solo eso, también le da un aumento de sueldo para que no tenga que depende de ayuda familiar y le regala un coche propio. Puedes ver su reacción en el vídeo principal de esta noticia.