En su quinto día como 'el jefe infiltrado' de La Mar de Gambas, Manuel descubre su identidad a los trabajadores con los que ha estado trabajando los días anteriores. Mari, la encargada de uno de los locales, no da crédito. ¿Sabes quién soy?", pregunta Manuel al entrar en la sala. "El Teo", responde Mari, al ver a su compañero, pero, rápidamente 'el jefe' le desvela su identidad, dejando alucinada a Mari, a la que se le escapa un "hostia puta".

"Por fin estamos frente a frente, tenemos mucho que hablar", explica 'el jefe' a Mari, a la que le dice de manera rotunda que debe "cambiar" su carácter. "Dime una cosa, ¿te parece lógico que la televisión de tu local no funcione?", pregunta 'el jefe' a Mari, a la que regaña por "no tener ni idea del montón de clientes" que pueden perder por no poner la televisión cuando hay fútbol. Además, también le pregunta por qué se resiste a aprender a usar la bandeja, algo que dejó atónito a 'el jefe' cuando trabajó con ella.

Sin embargo, el jefe infiltrado también reconoce a Mari sus aspectos positivos en el trabajo y la premia con un aumento del sueldo del 10%. "Me viene fenomenal, ¿sabes lo que es tirar del carro sola?", afirma Mari, a la que 'el jefe' también sorprende aun más al regalarle un viaje pagado a Eurodisney y 2.000 euros para poder pagar el alquiler de su piso.