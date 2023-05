"¿Se parece o no se parece?", pregunta Sebas a 'Paca' mientras posa junto a la pegatina con su fotografía que luce la furgoneta de lavado a domicilio de Alvato Luxury. La jefa infiltrada ríe al descubrir que el modelo es él mismo. "Porque no tenía un rotulador ahora a mano, que si lo hubiera tenido le empiezo a pintar un bigote, unas gafas...", bromea Alicia Coronel ante las cámaras de El Jefe Infiltrado, cuando el trabajador no puede oírla.

Sebas no tarda en dejarle el trabajo pesado a su 'aprendiz' y le pide que cargue ella el vehículo con todo el material de limpieza. "Lo voy a intentar lo mejor que pueda, pero es que me ha soltado ahí y averigua dónde está y cómo se engancha", se queja Coronel en su entrevista personal. El trabajador le ha pedido que amarre bien todas las máquinas, pues son muy pesadas y valiosas, pero no le ha dado más instrucciones, algo que tendrá sus consecuencias más adelante.

Para su sorpresa, Sebas le da llaves a 'Paca'. "¿Tienes carné?", le pregunta. "Sí, yo llevo a mis chiquillos al cole", responde ella muy metida en su papel. La aprendiz se pone al volante mientras Sebas pone la dirección a la que tienen que ir en el navegador de su móvil, descuidando por completo a 'Paca'.

Es en este momento cuando se produce el incidente. La furgoneta roza con un muro y Sebas se pone muy nervioso. "¿Dónde te han dado el carné? ¿En una feria, o qué?", exclama desesperado al ver el golpe y los arañazos en la carrocería. "¡Te lo he dicho, que no había llevado nunca una furgoneta!", se defiende la jefa infiltrada, que no ha durado ni un minuto como conductora.