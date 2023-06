En el primer día, la jefa infiltrada de Flipajump trabaja con Fani, una de las dependientas de una de las boleras. Después de cerrar las instalaciones, ambas se juntan para terminar la última tarea: la limpieza a las bolas de la bolera. En este momento, la jefa infiltrada aprovecha para charla con su empleada y conocerla mejor.

Fani cuenta que tiene dos hijas, una de 11 años y otra de 5. "Mi hija la mayor está en la sierra, tengo custodia compartida"; explica Fani, que cuenta que le ha pedido al padre de su hija mayor que se quede con ella. "Me quedé sin trabajo, mi marido igual y nos llegó una carta de desahucio"; explica Fani, que cuenta que se tuvieron que ir de su casa: "Para no hacerle pasar el trago a las niñas me fui sola y me prestaron una casa de vivienda social".

"Me tuve que venir a vivir a Madrid y tuve que decidir entre una hija y una casa", explica Fani, que destaca que se fue "sabiendo las consecuencias" que le iba a llevar todo eso.