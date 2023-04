En su quinto día como 'el jefe infiltrado', Manuel revela su verdadera identidad a sus empleados, que, hasta el momento, pensaban que era un compañero en prácticas. Florín fue uno de los que más alucinado dejó a 'el jefe' de La Mar de Gambas por su duro carácter contra el propio jefe y los clientes. "Tenemos muchas cositas de las que hablar", afirma 'el jefe', que confiesa que tiene sus dudas de que Florín sirva "para ser camarero".

"Te vi perder la paciencia con unos clientes, a los que llegaste a decir que si no les gustaba lo que había se fueran a otro bar", recuerda 'el jefe' a Florín, al que pregunta irónicamente si es una nueva "estrategia de marketing". "Fue el momento de los nervios, que se me fue", se exculpa Florín a 'el jefe', que insiste a su empleado en que eso no lo puede permitir.

Sin embargo, 'el jefe' también reconoce a Florín las cosas buenas que hace en su trabajo y, por eso, le premia regalándole el coste del 100% del carnet de conducir. "Necesites las prácticas que necesites". "A la sexta va a ir la vencida", afirma ilusionado el camarero. Pero eso no es todo, y 'el jefe' también le regala 1.500 euros para que se los gaste en el destino de vacaciones que quiera.