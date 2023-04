Héctor Pérez, o mejor dicho, 'Rober', está emocionado con el trabajo que le toca el día de hoy porque es su puesto favorito en Forno de Lugo. Emocionado, acude a una feria con Teresa, la empleada que se ocupa de esta labor, y la acompaña en esta jornada. La buena sintonía que reina entre ellos llega a un final abrupto cuando la trabajadora mantiene una discusión con un cliente.

"Soy alérgico al pimiento", le dice con preocupación el comprador tras haber adquirido una empanada con este ingrediente. Por suerte, no ha llegado a darle ni un mordisco. "No puedo hacer nada. Si usted no me dice que es alérgico, yo no lo sé. Si no lo pregunta antes, nosotros no podemos hacer nada. Una vez que el producto está sacado...", le dice al hombre ante la atónita mirada de su jefe. "Pero si no lo he tocado", se queja.

"Teresa ha cogido el protocolo nuestro y le ha pegado una patada. Si alguien devuelve un producto porque sea alérgico o porque no le guste, en Forno de Lugo se le devuelve el dinero", afirma Héctor Pérez en su entrevista personal con el equipo de El jefe infiltrado.

El cliente se marcha muy enfadado, cosa que no es del agrado del jefe, que intenta morderse la lengua pero termina diciendo lo que debería haberse hecho. "Podríamos haberle preguntado a la encargada, que estaba ahí". A pesar de este tenso momento, 'Rober' afirma que Teresa le recuerda a él cuando empezó en el mundo de las ferias.