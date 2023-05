Tras ponerse en las manos de Dani, del equipo de estilismo de El Jefe Infiltrado, Alicia Coronel, directora de expansión y CEO de Alvato Luxury, visita a su familia justo antes de dar comienzo a su aventura con un aspecto muy diferente al habitual. Coronel se transforma en Paca, una falsa aprendiz que trabajará con sus empleados codo con codo, y para ello tendrá que hacerse pasar por otra persona y engañar a sus trabajadores.

Con su nuevo corte de pelo, unas gafas y una ropa que en nada se asemeja a las prendas de lujo que acostumbra a vestir, 'Paca' llega a su casa para decir adiós y encontrarse con sus familiares. "¡Ay, Dios! Esta ha salido de los años ochenta, parece que me ha quitado a mí esa blusa", comenta entre risas su madre cuando la ve. "Parece mi hermana mayor", añade. "Mama, que te vas a mear", bromea Alicia Coronel al ver el ataque de risa que le ha dado a su madre.

"No la va a conocer ni el Tato", confirma la señora. Hernán, su pareja y socio, opina lo mismo que su suegra, aunque cree que el cambio no es nada favorecedor. "Solo hay una cosa que me mantiene inquieto: en cuanto encuentre que hay algo fuera de lugar, no sé hasta qué punto va a mantener el personaje", reconoce.