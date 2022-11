Tras las palabras de Pablo Iglesias sobre Yolanda Díaz, se abre una crisis en la izquierda a la izquierda del PSOE. Para analizarla, El Intermedio tira la casa por la ventana y reúne las voces de todos todos los protagonistas y analistas en un único cuerpo: el de Raúl Pérez.

El imitador de El Intermedio valora la cuestión desde el punto de vista de Yolanda Díaz, que juega a 'sumar' para recordar a Pablo Iglesias que "ya no mandas nada", a lo que el ex líder de Unidas Podemos y Pablo Echenique le responden recordándole que sin ellos "no sería candidata de la izquierda, ni vicepresidenta, ni ministra y mucho menos gallega". Para averiguar si esta ruptura tiene arreglo, hace acto de presencia el presentador de 'Bricomanía', 'Kristian Pielhoff', al que se une 'Karlos Arguiñano' con recetas para resolver la crisis. Sus divertidas reflexiones, en el vídeo sobre estas líneas.