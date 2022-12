'The misterious case of the stolen papers in the city hall of Valdemoro'

Wyoming y Dani 'El Gominas' se enfrentan al misterioso caso de los papeles robados en el Ayuntamiento de Valdemoro

Wyoming ha encontrado al compañero perfecto para tratar 'The misterious case of the stolen papers in the city hall of Valdemoro' (el misterioso caso de los papeles robados en el Ayuntamiento de Valdemoro): Dani Mateo, alias 'El Gominas'. Juntos analizan esta 'plaga de robos de documentos' que ha llegado hasta Murcia o Andalucía.